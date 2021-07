Brand im Wiener Prater: Brandursache steht fest

Der Vollbrand eines Vereinshauses im Wiener Prater Mitte Juni ist geklärt, die Polizei schließt Brandstiftung aus. Ein Funkenflug soll das Feuer ausgelöst haben.

Das Vereinshaus eines Sportvereins im Wiener Prater ist vor einem Monat in Flammen gestanden, nun ist die mögliche Brandursache geklärt: Unachtsam entsorgte Grillkohle war durch den Wind wieder entfacht worden, brennende Funken setzten infolge auf das Haus über und setzten das Dach in Brand, berichtete Radio Wien am Dienstag.