Brand bei Altpapierentsorger in Wien-Favoriten

Am Montagnachmittag brach bei einem Altpapierentsorger in der Triester Straße in Wien-Favoriten ein Brand aus.

Die Wiener Feuerwehr war am Montag ab 17.00 Uhr bei einem Brand bei einem Altapierentsorger in der Triester Straße 12 in Favoriten im Einsatz. Wie Feuerwehrsprecher Christian Feiler berichtete, hatte man die Flammen mithilfe zweier Löschleitungen am frühen Abend unter Kontrolle gebracht. Man war aber noch damit beschäftigt, Glutnester in den gepressten Ballen aus Karton und Altpapier zu bekämpfen.