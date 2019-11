Brand auf aufgelassenem Bauernhof: Verdächtiger festgenommen

In der Nacht auf vergangenen Freitag geriet ein aufgelassener Bauernhof im Bezirk Melk in Brand. Nun wurde ein 49-Jähriger festgenommen.

Nach dem Brand eines aufgelassenen Bauernhofes in der Nacht auf vergangenen Freitag in Schollach (Bezirk Melk) ist ein 49-Jähriger festgenommen worden. Ermittlungen ergaben, dass das Feuer durch eine offene Flamme herbeigeführt worden war, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann aus dem Bezirk Melk bestritt die ihm vorgeworfene Brandstiftung. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.