Brand an der Rax: Neue Hinweise zur Ursache

Bei dem Waldbrand an der Rax sind neue Hinweise zur Brandursache ermittelt worden. Ausgangsort der Flammen soll eine bekannte Lagerfeuerstelle sein, man geht von einer "fremden Zündquelle" aus.

Festgestellt wurde laut Polizeisprecher Johann Baumschlager mittlerweile seitens der Brandermittler, dass die Flammen am Montag an einer Stelle ausgebrochen sind, an der in der Vergangenheit immer wieder Lagerfeuer gemacht worden waren. Überprüft würden weiterhin umliegende Hütten, zusätzlich werde vielen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen, wie auch der ORF Niederösterreich berichtete. Grundsätzlich sei zunächst aber noch vieles Spekulation, sagte Baumschlager zur APA. Gesichert sei, dass hinsichtlich der Brandursache von einer "fremden Zündquelle" ausgegangen werde.