Boss Baby 2 - Schluss mit Kindergarten: Kritik und Trailer zum Film

Das "Boss Baby" ist groß geworden, und der Film kriegt eine Fortsetzung: Der smarte, anzugtragende Knirps, der für die "Baby Corp." gearbeitet hat, ist nun ein erfolgreicher Geschäftsmann. Aber der erwachsene Ted hat kaum Zeit für seine zwei kleinen Nichten Tabitha und Tina oder seinen Bruder Tim. Doch für eine neue Mission verjüngt Baby-Agentin Tina die Brüder - und das ungleiche Gespann ist wieder da, um die Welt vor einem bösen Baby, das alle Eltern zu Zombies machen will, zu retten.

Brauchen wir wirklich animierte Babys, die die Welt retten? Die Zuschauer sagen: ja, unbedingt. Und so wurde ein vorlautes Baby, das die Ansagen macht mit "Boss Baby" im Jahr 2017 ein Kinohit. Und deshalb darf das bossige Baby nun erneut die Welt retten. Ab Donnerstag im Kino.

Boss Baby 2 - Schluss mit Kindergarten: Kurzinhalt zum Film

In "Boss Baby -Schluss mit Kindergarten" ist aus dem smarten, Anzug tragenden Knirps ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden. Geld hat der erwachsene Ted zwar mehr als genug, aber kaum Zeit für seinen Bruder Tim und dessen Töchter Tabitha und Tina.

So führt Teil 2 die verrückt-fantastische Geschichte in der nächsten Generation weiter. Für Kinder gibt es viele lustige bis alberne Szenen, aber auch Erwachsene nehmen etwas mit. Etwa die Aussagen des Films: Kindheit ist wichtig, liebevolle Eltern sind wichtiger als die perfekte Bildung, und für Versöhnung ist es nie zu spät.

Aber zur Handlung: Tim findet, seine ältere Tochter Tabitha wird zu schnell erwachsen. Tatsächlich ist sie in der Schule eines fiesen Direktors, der in Wahrheit ein verkleidetes, böses Baby ist, das die Welt regieren und von Eltern befreien will. Es lässt andere Babys eine App programmieren, die Eltern zu willenlosen Zombies machen soll. Das muss verhindert werden! Das kann den Brüdern Ted und Tim aber nur gelingen, wenn sie ihre Rivalitäten und Streitigkeiten überwinden und die ganze Familie zusammenarbeitet.