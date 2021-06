Boom bei Fahrrädern treibt Sporthandel an - heuer höhere Preise verzeichnet

In der Coronakrise entdeckten viele Menschen angesichts von Lockdowns und Einschränkungen ihre Liebe zum Sport. Sport 2000 erzielte im Coronajahr sogar ein Umsatzplus, Treiber waren Berg-, Lauf- und Radsport.

Die Auswahl an Freizeitangeboten war im Coronajahr 2020 rar. Der Ausfall von Events und Urlaubsreisen sowie über Monate geschlossene Lokale ließen die Menschen mehr sporteln. Trotz Lockdowns verzeichnete Sport 2000 im Vorjahr ein Umsatzplus von rund 2 Prozent auf 590 Mio. Euro.

Fahrräder: Nachfrage überstieg das Angebot

Heuer dürfte der Fahrrad-Absatz in Österreich die 500.000-Marke knacken. "Wir haben im März bereits die Vororder für 2023 gemacht. Das gab es noch nie", sagte Sport-2000-Chef Holger Schwarting Mittwochabend bei einem Pressegespräch. Shimano, ein japanischer Hersteller von Fahrradkomponenten und -zubehör, sei bis 2023 ausverkauft.

Transport-Probleme und Astronomische Containerkosten

Derzeit würden Probleme beim Transport dazukommen. "Die Containerkosten sind um 300 Prozent gestiegen", räumte Schwarting ein. Im Fahrradbereich schlägt sich das bereits in im Schnitt 5 Prozent höheren Preisen nieder. Auch bei Fitnessgeräten und Sportschuhen bemerkt die Branche Probleme in den Lieferketten.

Ein Großteil der Teile für Räder kommt aus Asien. Dort standen Fabriken coronabedingt teils für Monate still oder produzierten nicht auf voller Kapazität. Gleichzeitig ist in der Coronakrise die Nachfrage nach Fahrrädern gestiegen - auch als Alternative zu vollgestopften öffentlichen Verkehrsmitteln.

Corona: Nur Individualsport war möglich

Über weite Teile des vergangenen Jahres war Individualsport die einzige Möglichkeit zur sportlichen Betätigung. Dementsprechend zogen die Umsätze in diesen Bereichen an. Ganz anders sieht es bei Teamsportarten oder im Wintersportbereich aus. Die Sporthändler-Genossenschaft Sport 2000, die vor allem in Westösterreich mit inhabergeführten Fachgeschäften vertreten ist, ist stark von Wintersportlern abhängig.