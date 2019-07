Bon Jovi in Wien: Staus rund um Happel-Stadion erwartet

Beim Konzert der US-Kultband Bon Jovi werden heute 56.000 Fans in Wien erwartet. Staus und Verzögerungen rund um das Ernst-Happel-Stadien sind somit vorprogrammiert.

Konzert von Bon Jovi im Ernst-Happel-Stadion sorgt für Staus

Staus und lange Verzögerungen werden rund um das Ernst-Happel-Stadion nicht ausbleiben. Besonders betroffen vor Konzertbeginn um 19.00 Uhr und nach Konzertende gegen 24.00 Uhr sind erfahrungsgemäß die Engerthstraße, der Handelskai, die Meiereistraße und die Trabrennstraße. Auf der Südosttangente (A23) wird es zwischen dem Knoten Hirschstetten und dem Knoten Prater in Richtung Süden und in der Gegenrichtung ab der Hanssonkurve besonders lange dauern.

Öffentliche Anreise zum Ernst-Happel-Stadion empfohlen

Wie bei vielen Großveranstaltungen werden die Meiereistraße ab der Vorgartenstraße und die Stadionallee ab der Lusthausstraße ab 15.00 Uhr gesperrt. Parkplätze direkt rund um das Stadion sind rar gesät. Als Stellplatz-Alternativen bieten sich das Stadion-Center und die Parkhäuser am Messegelände an.

"Konzertbesucher sowohl von Bon-Jovi als auch der Starnacht sollten die Auffangparkplätze bei Minimundus, am Strandbad und der "Wiese" in der Villacher Straße nutzen. Von dort verkehren kostenlose Shuttle-Busse zum Wörthersee-Stadion. Sowohl das Bon-Jovi-Ticket als auch das Starnacht-Ticket gelten als Fahrschein bei den Öffis in Klagenfurt", so Thomas Haider abschließend.