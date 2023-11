Böller in Wien-Liesing auf Bub (11) geworfen: Fingerglied verloren

In der Halloween-Nacht verlor ein 11-Jähriger in Wien-Liesing ein Fingerglied durch einen explodierenden Böller.

Der Bub (11) gab an, dass er sich auf einem Spielplatz in Wien-Liesing befunden habe und einen vor seinen Füßen geworfenen Böller aufheben wollte um diesen wegzuwerfen, als dieser explodierte. Der 11-Jährige wurde durch die Rettung notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht.