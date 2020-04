Boku-Experten: Park-Schließungen nicht optimal

Die Schließungen von Parks, Seen oder anderen Erholungsgebieten sind laut Experten der Wiener Universität Boku nicht optimal. Gerade Stadtbewohner sind auf die spärlichen Flächen angewiesen.

Für die Zeit nach der gegen Ende April zu erwartenden weiteren Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in Österreich empfehlen Wiener Forscher "vorausschauende Besucherlenkungskonzepte für konkrete Erholungsgebiete". Damit könnten Ansteckungsrisiken und Nutzungskonflikte verringert werden, heißt es in einer Aussendung der Universität für Bodenkultur (Boku).

Schließungen verlagern Problem

Für die Experten des Instituts für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung an der Boku waren manche Maßnahmen der vergangenen Wochen aus fachlicher Sicht nicht optimal: So habe das Schließen von Parkanlagen oder das Sperren von Parkplätzen zu einer Verlagerung des Nutzungsdrucks und damit zu einer höheren Besucherkonzentration in den noch geöffneten Freiräumen geführt.

Besuchermassen lenken

Für die Zeit nach der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen halten es die Experten für notwendig, Lenkungsmaßnahmen für die Erholungsnutzung im Freien vorzusehen, um einerseits kritische Konzentrationen von Erholungssuchenden zu vermeiden, andererseits aber möglichst viele Erholungs- und Sportaktivitäten zu ermöglichen. Als besonders heikle Zonen in den kommenden Monaten gelten Uferbereiche an Seen und Flüssen, aber auch alle anderen Grünflächen, die Abkühlungsmöglichkeiten in und von der Hitzeinsel der Stadt bieten. Denn vor allem für die städtische Bevölkerung würde die bevorstehende warme Jahreszeit eine gesundheitliche Belastung bedeuten.