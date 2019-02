BOGIPARK in Wien-Liesing schließt: Spielsachen werden versteigert

Bis zum 12. März haben Fans und Freunde des XL-Spielplatzes die Gelegenheit, Spielsachen des BOGIPARKS ab 1 Euro zu ersteigern. Endgültig geschlossen wird Wiens größter Indoor-Spielplatz dann am 17. März.

Ein Klettervulkan, Klettergerüste, Bällebäder, eine Stretch-Limo und vieles mehr: 13 Jahre lang war der BOGIPARK das Spielparadies schlechthin in Wien, doch der Actionpark schließt am 17. März seine Pforten. Bis zum 12. März kommen diese und unzählige andere Attraktionen ab 1 Euro unter den Hammer . Dabei warten Mini-Bikes für den kleinen Geldbeutel ebenso wie Gastronomiebedarf für Unternehmen auf neue Besitzer. Mitsteigern kann jeder, egal ob Unternehmer oder Privatperson.

BOGIPARK wird in JUMPMAXX integriert

Mit dem BOGIPARK wird auch MAXX entertainment aus dem Gutheil-Schoder-Gasse 17 in Wien-Liseing ausziehen und das Lasertag- sowie Escape-Spielangebot auf andere Standorte verlagern. In Zukunft wird LaserMAXX im Trampolinpark JumpMAXX in der nahegelegenen Herziggasse 3 weitergeführt. Auch der beliebte BabyDay wird dort eine neue Anlaufstelle für Kinder von 0-2 finden.