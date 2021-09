"Böhmische Prater Wies'n" steigt in Wien-Favoriten

Am 11. September startet im zehnten Bezirk in Wien die "Böhmische Prater Wies'n". Vier Tage soll beim Saal "Tivoli" eine ausgelassene Oktoberfest-Stimmung herrschen.

Die "Böhmische Prater Wies'n" findet am Samstag, 11. September, am Sonntag, 12. September, sowie am Samstag, 18. September, und am Sonntag, 19. September statt. Der Eintritt kostet pro Tag 20 Euro.