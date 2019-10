Bodenabfertigung am Flughafen Wien: Swissport will Republik klagen

Bei der Vergabe der zweiten Bodenabfertigungslizenz wäre aus der Sicht von Swissport rechtmäßiger Weise ihr der Zuschlag zu erteilen gewesen.

Das Rennen um die Bodenabfertigung am Flughafen Wien-Schwechat könnte ein juristisches Nachspiel haben. Der unterlegene Bewerber Swissport, der laut Medienberichten erstgereiht war, prüft rechtliche Schritte gegen die Republik, wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Stellungnahme gegenüber der APA mitteilte.