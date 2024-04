Bockshorn: Wiens ältester Irish Pub punktet mit Vintage-Charme und Leidenschaft

Das Bockshorn Irish Pub, der älteste irische Pub Wiens, lockt mit einer beeindruckenden Auswahl an internationalen Whiskeys und einem ausgezeichnet gezapften Guinness. Es ist ein traditioneller Treffpunkt zum Entspannen in Vintage-Atmosphäre.

Als ältestes Irish Pub in Wien hat man natürlich einen bekannten Status. Doch was macht das Bockshorn neben diesem Fakt zu einem besonderen Lokal?

Wovon wir überrascht waren

Das Erstaunlichste am Bockshorn Irish Pub ist, dass es keinen Handyempfang gibt. In einer Welt, in der wir ständig online sind, ist dies ein willkommener Rückzugsort, um den digitalen Lärm zu vergessen und einfach zu genießen.

Wofür wir wiederkommen

Über das Bockshorn Irish Pub

Das Bockshorn Irish Pub hat eine lange Tradition in der Wiener Kneipenkultur. Es ist nicht nur das älteste Irish Pub der Stadt, sondern auch ein charakteristisches Juwel in der Wiener Altstadt.

Das Angebot

Obwohl das Bockshorn außer Chips und Nüssen keine Speisen serviert, überzeugt es mit einer vielfältigen Auswahl an Getränken. Die große Auswahl an internationalen Whiskeys beeindruckt, und Bierliebhaber kommen bei einem ausgezeichnet gezapften Guinness auf ihre Kosten. Aber Vorsicht, einige der Getränke können unvorbereitete Gäste leicht überfordern.

Lage & Ambiente

Die Atmosphäre im Bockshorn Irish Pub ist wirklich einzigartig. In der Körblergasse 2 gelegen, einer kleinen Sackgasse in der Naglergasse, ist das kleine, aber gemütliche Pub ein Ort, an dem man sich zu Hause fühlen kann. Die typische Pub-Deko verleiht dem Raum eine authentische Note und die Barhocker laden zum Verweilen ein. Überraschenderweise gibt es hier keinen Handyempfang - eine Seltenheit in unserer digitalisierten Welt, die aber zur gemütlichen Atmosphäre beiträgt.