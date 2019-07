Bluttat in Kirchschlag: Psychatrisches Gutachten in Auftrag

Nach der Bluttat in Kirschlag, bei der ein 14-Jähriger seine Mutter getötet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft ein psychatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Im Fall einer in Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt-Land) erstochenen etwa 55 Jahre alten Frau hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Es soll laut einem Behördensprecher die Zurechnungsfähigkeit des verdächtigen 14-jährigen Sohnes zum Tatzeitpunkt und die "Frage einer entwicklungsbedingten verzögerten Reife" klären.