Bluttat in Kirchschlag: 14-Jähriger bestritt Mordvorsatz

Der 14-Jährige, der in Kirchschlag am Montag seine Mutter erstochen haben soll, bestritt bei den ersten Einvernahmen den Mordvorsatz. Er könne sich nicht erklären, wie es zu der Tat kommen konnte.

Bereits am Montag wurde der 14-Jährige einvernommen

Bereits am Montag sei der 14-Jährige polizeilich einvernommen worden, am Dienstag folgte die Befragung durch die Staatsanwaltschaft, sagte Bauer. Dabei habe der Verdächtige den Vorfall eingehend beschrieben. Was darüber bisher kommuniziert wurde, stamme großteils "von seinen Aussagen", sagte der Behördensprecher. "Er kann sich aber nicht erklären, wie es zu der Tat kommen konnte", hielt Bauer fest. Der Jugendliche sprach demnach "von einem Traumzustand, den er hatte und in dem das passiert sein soll".