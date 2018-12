Bluttat an Ehefrau in Wien-Favoriten: Prozess startet in Wien

Ein 67-Jähriger muss sich vor einem Gericht in Wien verantworten, da er im Mai seine Frau auf offener Straße getötet haben soll.

Weil er seine getrennt von ihm lebende Ehefrau am helllichten Tag auf der Straße getötet haben soll, muss sich am Montag ein 67-Jähriger in Wien wegen Mordes vor einem Geschworenengericht verantworten. Der Verdächtige lauerte im Mai in der Leebgasse in Favoriten mit einem Messer bewaffnet seiner ehemaligen Partnerin auf, als sie mit den Enkelkindern in den Park gehen wollte, und stach zu.