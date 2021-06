Blutspenden: SPÖ unzufrieden mit Mückstein

Die SPÖ ist mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) im Hinblick auf das Blutspenden nicht zufrieden. Es geht um die Diskriminierung von Schwulen, Bisexuellen sowie Transpersonen.

Die SPÖ kritisiert Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) im Zusammenhang mit der Diskriminierung von Schwulen, Bisexuellen und Transpersonen bei der Blutspende. Eine aktuelle Anfragebeantwortung zeige, dass angekündigte Schritte bisher nicht erfolgt seien, erklärte SPÖ-Gleichberechtigungssprecher Mario Lindner in einem Statement gegenüber der APA. So komme etwa die von Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober angekündigte Studie zu sexuellem Risikoverhalten nicht.

Blutspenden: Anschober hatte sich im Februar geäußert

Auch werde die verkürzte Rückstellfrist für Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), von den Blutspende-Organisationen nicht umgesetzt. Anschober hatte zwar im Februar verkündet, dass die Frist von zwölf auf vier Monate verkürzt werden soll - der entsprechende vom Gesundheitsministerium herausgegebene Standard-Anamnesebogen sei auch dementsprechend geändert worden, so die SPÖ. Damit sollte der Ausschluss von Homosexuellen und bisexuellen Männern von der Blutspende, die in den letzten zwölf Monaten Sex mit Männern hatten, auf vier Monate verkürzt werden. Ebenso betroffen davon sind Frauen, die im entsprechenden Zeitraum Sex mit MSM hatten. Begründet wurde bzw. wird die Rückstellung mit der Qualitätssicherung von Blutprodukten im Hinblick auf die Übertragung von sexuell übertragbaren Krankheiten.

SPÖ-Politiker verweist auf Internetauftritt von Rotem Kreuz

Gesundheitsminister Mückstein habe nun aber erklärt, die "Entscheidung zur Zulassung von potentiellen Spender*innen liegt in der Zuständigkeit und Verantwortung der durchführenden Blutspendeeinrichtung", zitierte Lindner aus den Anfragebeantwortungen des Ressortchefs. Die Organisationen würden aber weiterhin an den zwölf Monaten festhalten, verwies der SPÖ-Mandatar etwa auf die Website des Roten Kreuzes, wo bis heute ein zwölfmonatiger Ausschluss vermerkt sei. Mückstein sehe dahingehend "anscheinend keinen Durchgriffsbedarf", so die Kritik Lindners.