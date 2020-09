Blutjunges Kätzchen vor dem Tierschutzhaus Vösendorf ausgesetzt

Die kleine Katze Hermine wurde in einem Karton einfach sich selbst überlassen

Die kleine Katze Hermine wurde in einem Karton einfach sich selbst überlassen ©Tierschutz Austria

Vor den Toren des Tierschutzhauses in Vösendorf wurde in der Nacht auf Dienstag ein blutjunges Kätzchen in einem Karton abgestellt und sich selbst überlassen.

"Ein Haustier seinem Schicksal zu überlassen ist eine durch nichts zu rechtfertigende Grausamkeit, selbst wenn dies vor einem Tierheim passiert," so Tierschutz Austria in einer aktuellen Aussendung.

Ausgesetzt in Karton: Mitarbeiterin fand Kätzchen

Unbekannte stellten am Dienstag, vermutlich nachts, einen Karton vor dem Tor des Tierschutzhauses Vösendorf von Tierschutz Austria (TSA) ab. Eine TSA Mitarbeiterin, die frühmorgens als erste eintraf, entdeckte die Schachtel, die zugeklebt und mit Luftlöchern versehen war.

Darin befand sich ein völlig verängstigtes Kätzchen, welches die Mitarbeiterin umgehend an sich nahm und ins Warme brachte. Darüber, wie lange das Tier in der Kälte ausharren musste, kann nur spekuliert werden. Zumindest hatten die Aussetzer den Anstand, dem ungewollten Tier noch Decken und Futter beizulegen.

Kätzchen Hermine ist wohlauf und erholt sich im Tierschutzhaus Vösendorf

Das Kätzchen wurde danach eingehend tierärztlich untersucht: Es handelt sich um ein circa acht Wochen altes Weibchen, das Flohbefall und eine Bindehautentzündung aufwies. Ansonsten befindet sich Hermine, wie die Kleine mittlerweile heißt, gesundheitlich in einem guten Zustand.

Sie wurde geimpft, gechipt sowie gegen Ekto- und Endoparasiten behandelt und erhielt gleich ordentliche Streicheleinheiten des Tierärzteteams. Nun ist die Samtpfote im Katzenhaus von Tierschutz Austria untergebracht, wo sie viel Liebe und Zuwendung erhält. Sie darf sich nun in aller Ruhe von ihrem Schock erholen und in Ruhe ein richtiges Katzenkind sein.