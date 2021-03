Blutiger Protest gegen häusliche Gewalt vor Wiener Stephansdom

Die Sozialistische Jugend (SJ) hat am Dienstag mit einer spektakulären Aktion vor dem Wiener Stephansdom auf häusliche Gewalt gegen Frauen in Österreich aufmerksam gemacht.

Häusliche Gewalt: Kritik an fehlender Hilfen für Betroffene

Anlass der Aktion war die Häufung von Frauenmorden in den vergangenen Monaten in Österreich. "Das größte Risiko für Frauen geht vom eigenen Partner oder Ex-Partner aus. Vor allem in Zeiten der Corona-Krise sind Frauen noch mal stärker von häuslicher Gewalt bedroht", gab SJ-Frauensprecherin Romana Greiner zu bedenken.