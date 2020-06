Blutige Eskalation bei Streit betrunkener Männer in Wiener Wohnung

In der Nacht auf Montag gerieten in einer Wohnung in Wien-Ottakring mehrere betrunkene Männer in einen Streit. Einer der Beteiligten fügte seinem Kontrahenten eine blutende Kopfwunde zu.

Ein 33-jähriger und ein 22-jähriger Mann gerietengegen 23:30 Uhr in einer Wohnung in der Johann Staud-Straße in einen Streit. Es soll laut Polizei um Geld gegangen sein.

22-Jähriger blutete nach Streit am Kopf

Im Zuge der Auseinandersetzung verletzte der 33-Jährige den 22-Jährigen sowie einen 28-jährigen Mann. Erstintervenierende Polizeibeamte fanden das Trio in stark alkoholisiertem Zusand vor, zudem blutete der 22-Jährige aus einer Kopfwunde.

Die Sachverhaltsaufklärung gestaltete sich schwierig, da die Männer nicht der deutschen und nur gebrochen der englischen Sprachen mächtig waren. Als sich die Situation bereits beruhigt hatte, rannte plötzlich der 22-Jährige aus dem Nebenzimmer, wo er versorgt worden war, und schlug dem 33-Jährigen ins Gesicht. Die beiden Personen wurden mit Zwangsgewalt voneinander getrennt.

Polizisten mit Blut in Kontakt: Angeblich ansteckende Krankheit