Blumenerde erhält bei VKI-Test schlechte Noten: Vielfach listerienverseucht

Ein schlechtes Zeugnis erhielt Blumenerde bei einem Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI): Mehr als die Hälfte der 16 untersuchten Produkte wurde als "weniger" oder "nicht zufriedenstellend" eingestuft.

Sechs Blumenerden enthielten Listerien, hieß es am Montag in einer Aussendung. Lediglich zwei Sorten bekamen ein "sehr gut" oder "gut".

Listerien in der Blumenerde: Test schlechter als 2019



Das Ergebnis fiel heuer etwa schlechter aus als 2019, wo etwa nur in zwei Produkten Listerien gefunden wurde. "Listerien können Listeriose verursachen, eine seltene, hauptsächlich durch Lebensmittel übertragene Erkrankung. Meist erfolgt eine Infektion durch den Verzehr von rohen Lebensmitteln", erklärte VKI-Projektleiter Christian Undeutsch. Listerien in der Blumenerde gehen zwar nicht in die Pflanzen über, "das Gemüse sollte aber jedenfalls gründlich abgewaschen werden", riet Undeutsch.