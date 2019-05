Blumen, Pralinen & Co zum Muttertag: Handel rechnet mit 186 Mio. Euro Umsatz

An einem Tag im Jahr stehen vor allem die Mütter im Mittelpunkt. Dieser Tag ist vor allem für den Handel der drittwichtigste Umsatzbringer nach Weihnachten und Ostern.

Einen Tag im Jahr stehen Mütter im Mittelpunkt. Die Werbung dafür ist allgegenwärtig und das aus gutem Grund. Für den Handel ist es nach Weihnachten und Ostern der “Umsatzbringer Nummer drei”, schreibt Bundesspartenobmann Peter Buchmüller am Montag in einer Aussendung. Wie in den vergangenen Jahren erhofft sich der Handel einen Umsatz von rund 186 Millionen Euro mit Muttertagsgeschenken.