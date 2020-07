Blues Brothers - Extended Version: Kritik und Trailer zum Film

Der viel zu früh gestorbene John Belushi und sein Partner Dan Aykroyd haben mit "Blues Brothers" Filmgeschichte geschrieben: Als Brüder Jake und Elwood Blues kämpfen, steppen, singen und ballern sie sich durch eine Musikkomödie, die auch heute noch erstaunlich frisch wirkt. Die beiden Chaos-Typen mit den Sonnenbrillen sind im Auftrag des Herrn unterwegs, ihre Mission ist die Rettung eines Waisenhauses.

Der viel zu früh gestorbene John Belushi und sein Partner Dan Aykroyd haben mit "Blues Brothers" Filmgeschichte geschrieben: Als Brüder Jake und Elwood Blues kämpfen, steppen, singen und ballern sie sich durch eine Musikkomödie, die auch heute noch erstaunlich frisch wirkt - zu sehen am 22. Juli in Überlänge in den Kinos.