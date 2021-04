Blümel will Vorstand bei ÖBAG nicht erweitern

Finanzminister Blümel ist nach wie vor für einen Alleinvorstand bei der ÖBAG. Laut ihm sei das "ausreichend".

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) will nicht - wie von Vizekanzler Werner Kogler befürwortet - den Vorstand der Staatsholding ÖBAG um eine Person vergrößern. "Die gesetzlichen Ausgestaltungen in der ÖBAG sind so, dass es klar ist, dass es für das aktuelle Portfolio einen Einzelvorstand gibt. Das ist ausreichend", sagte Blümel am Montagabend bei "oe24.tv". "Deswegen sehe ich hier keine Notwendigkeit für eine Änderung. Das sieht auch der Aufsichtsrat so."