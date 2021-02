Blümel: Keine Beschwerde wegen Hausdurchsuchung

Finanzminister Blümel will keine Beschwerden wegen seiner Hausdurchsuchung einbringen und bietet der WKStA Hilfe bei der Aufklärung des Falles an.

Trotz der massiven Vorwürfe der ÖVP gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) will Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) keine Beschwerde gegen die bei ihm durchgeführte Hausdurchsuchung einbringen. Die Frist dazu läuft bis Mitte kommender Woche. Auch die Kritik seiner Partei an der WKStA wiederholte Blümel bei einer Pressekonferenz am Donnerstag nicht und lobte im Gegenteil die "sehr professionelle und sehr sensible Vorgangsweise".

Blümel will mit WKStA zusammenarbeiten

Die inhaltlichen Vorwürfe der ÖVP gegen die WKStA will Blümel nicht beurteilen, wie er sagt. Dazu sei er "zu wenig juristisch bewandert". Allerdings betonte Blümel erneut, "dass ich die Zusammenarbeit mit der WKStA als eine sehr professionelle und sehr sensible Vorgangsweise befunden habe". Eine Beschwerde gegen die Hausdurchsuchung vom 11. Februar will Blümel nicht einlegen. Die Frist dafür läuft 14 Tage. "Ich will möglichst alles zur Aufklärung beitragen, ich will das Verfahren nicht verzögern, sondern beschleunigen und deshalb werde ich davon Abstand nehmen."