Blümel: Coronahilfen sind "kein Dauerzustand"

Für Finanzminister Gernot Blümel haben die Corona-Wirtschaftshilfen ein absehbares Ablaufdatum. Die Krise sei "kein Dauerzustand", deshalb seien auch die Hilfen "kein Dauerzustand". Das sagte Blümel in Interviews mit den Tageszeitungen "Kurier" und "Presse".

Die Kritik wonach durch die Coronahilfen viele Pleitefirmen gerettet werden, ist für Blümel nicht nachvollziehbar.

40 Prozent weniger Insolvenzen als 2019

"Wir werden erst in einigen Jahren wissen, ob diese These stimmt. Faktum ist, dass wir heuer um etwa 40 Prozent weniger Insolvenzen haben als 2019. Wir werden also einen Aufholeffekt bei den Insolvenzen erleben", sagte Blümel gegenüber der "Presse". Wie hoch der sein werde, lasse sich schwer prognostizieren.