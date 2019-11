Blockierte Einfahrt: Wiener ging auf Polizisten los

In der Nacht auf Samstag hat sich ein 24-jähriger Wiener so über eine wegen eines Polizeieinsatzes blockierte Ausfahrt geärgert, dass er ausgerastet und auf die Beamte losgegangen ist.

Weil er sich über eine wegen eines Polizeieinsatzes blockierte Ausfahrt geärgert hat, ist in der Nacht auf Samstag ein 24-jähriger Wiener ausgerastet und hat die Beamten attackiert. Der Mann saß als Beifahrer in einem Auto, das im Prater auf der Hauptallee einen Schranken passieren wollte. Wegen des Verdachts eines Einbruches war die Ausfahrt aber mit einem Fahrzeug blockiert, so die Polizei.