Blitzumfrage der SPÖ sieht Rote in ÖO auf Platz zwei

Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl in Oberösterreich sieht sich die SPÖ wegen einer Blitzumfrage auf Platz 2. Auch die neue Partei MFG würde laut Umfrage den Einzug schafften.

13 Tage vor der Oberösterreich-Wahl liegen die Roten mit 20 Prozent um einen Prozentpunkt vor der FPÖ auf Platz zwei, so das Ergebnis einer IFES-Blitzumfrage für die SPÖ. Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer präsentiert diese am Montag. Das für ihn "Bedenkliche" in der für die Roten positiv stimmenden Erhebung: Die Impfskeptiker "Menschen- Freiheit- Grundrechte" (MFG) schaffen vier Prozent und wären damit im Landtag.

Wiener Institut befragte 838 Oberösterreicher zur Wahl

Vergangene Woche (6. bis 10. September) hat das Wiener Institut 838 wahlberechtigten Oberösterreichern am Telefon oder online die Sonntagsfrage gestellt. Ein Viertel von ihnen ist zwar noch unentschlossen, die Auswertung der anderen 605 Befragten ergab, dass die ÖVP unangefochten den ersten Platz halten wird. Jedoch dürfte - wie schon laut einer von der ÖVP vergangene Woche vorgestellten Umfrage - der Vierer an der ersten Stelle noch nicht fix sein. IFES sieht die Schwarzen bei 39 Prozent, gefolgt von der SPÖ mit 20 Prozent, die FPÖ käme auf 19 Prozent und die Grünen auf 13 Prozent. Die NEOS würden mit den prognostizierten fünf Prozent ihr Wahlziel vom erstmaligen Einzug in den Landtag schaffen. Und die MFG käme mit vier Prozent als einzige der sechs kandidierenden Kleinparteien zur Wahl am 26. September ebenfalls in das Landesparlament. Bei den Großparteien liegt die Schwankungsbreite der Umfrage bei drei Prozent, bei den Kleinparteien bei 1,5 Prozent.