"Blitzspektakel": 86.000 Blitze in Österreich an einem Tag

Der Montag brachte in Österreich starke Gewitter mit sich - und zahlreiche Blitze: Das UBIMET-Blitzmessnetz kam auf 85.805 Blitze.

Das geht aus einer Presseaussendung von UBIMET hervor. Demnach hatten die Gewitter viel Regen, dazu Sturm sowie Hagel im Gepäck. Und: Es gab ein Temperatur-Minus von bis zu 15 Grad.

Meiste Blitze in Niederösterreich

Niederösterreich erlebte gestern laut UBIMET klar die meisten Blitze, rund 25.000 waren es im Nachbar-Bundesland von Wien. Hinter Niederösterreich folgen die Steiermark mit rund 18.000 Blitzen sowie Tirol mit rund 14.000 Blitzen. In Wien sah es anders aus, hier kam es zu über 1.000 Blitzen.

"Damit reiht sich der gestrige Montag österreichweit auf Platz 3 der blitzreichsten Tage in diesem Jahr, nur Tags zuvor am 15. August sowie am 25. Juli wurden noch mehr Blitze gemessen“, berichtet der Chefmeteorologe der Unwetterzentrale, Manfred Spatzierer. "Bei der Blitzdichte auf Bundeslandebene liegt Wien in Führung, der Bezirk mit der höchsten Blitzdichte liegt mit Mödling hingegen in Niederösterreich.“

Mehrere Liter Regen

Die Regenmengen waren alles andere als gering. In St. Pölten erreichten die Regenmengen einen Wert von 67 Liter pro Quadratmeter, in St. Johann im Pongau 64 Liter pro Quadratmeter und in Innsbruck 60 Liter pro Quadratmeter.

Kremsmünster sowie St. Radegund bei Graz bekamen Sturm boen, die rund 90 km/h schnell waren.

Wetterprognose

Informationen von Fachleuten der Österreichischen Unwetterzentrale zu Folge muss man in den nächsten Tagen vor dem Hintergrund von schwachem Hochdruckeinfluss nicht mit Unwettern rechnen, so die UBIMET-Aussendung. "Mit nur 15 bis 25 Grad ist heute und morgen auch schon der Tiefpunkt bei den Temperaturen erreicht." Die nächsten Tage bringen höhere Temperaturen, am Donnerstag kann man sich auf 21 bis 27 Grad einstellen. Die Spitzenwerte am Freitag und Samstag liegen bei knapp 30 Grad. Das Wetter wird sommerlich, trotzdem kann es zu Schauern und Gewittern kommen - und zwar am Freitagnachmittag in den Alpen.