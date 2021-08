Hunderte Feuerwehreinsätze wegen Unwetter in Niederösterreich

Über 400 Mal mussten gestern und in der Nacht auf heute die Feuerwehren in Niederösterreich ausrücken. Die knapp 2.000 Einsatzkräfte hatten mit Sturmschäden und Überflutungen zu kämpfen.

Heftige Niederschläge und Sturm haben in Niederösterreich am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag zu 420 Feuerwehreinsätzen geführt. Mehr als 200 überflutete Keller mussten ebenso ausgepumpt werden wie mehrere Straßenunterführungen. 150 Bäume waren in Strom- und Telefonleitungen gestürzt und zu beseitigen, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando. Knapp 2.000 Helfer von 180 Feuerwehren rückten aus.

Brücken unter Druck

Mehrere Brücken drohten durch Verklausungen weggerissen zu werden. "Das konnte durch den Einsatz von Feuerwehrkränen und Baggern jedoch verhindert werden", teilte Resperger mit. Vom Unwetter am stärksten betroffen waren dem Sprecher zufolge die Bezirke Amstetten, St. Pölten, Melk, Tulln, Baden und Mödling. Der Feuerwehrnotruf habe im Minutentakt geläutet. "Nach Mitternacht beruhigte sich die Lage", so Resperger.

75 Einsätze im Bezirk Mödling

75 Unwettereinsätze hat es allein im Bezirk Mödling gegeben, teilte das Bezirkskommando mit. Hotspots waren Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Biedermannsdorf und die Stadt Mödling. Auch in Achau, Brunn am Gebirge, Gießhübl, Hinterbrühl, Laxenburg, Maria Enzersdorf, Perchtoldsdorf, Vösendorf und Wiener Neudorf mussten die Helfer ausrücken.

Autobahnunterführung unter Wasser

Im Industriezentrum NÖ Süd stand die Autobahnunterführung unter Wasser. Eine Großpumpe kam zum Einsatz. Bei den Aufräumarbeiten in Guntramsdorf stürzte eine Person und verletzte sich so schwer, dass sie von einer Notärztin versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Feuerwehr mit.

Bezirk Amstetten betroffen

Im Bezirk Amstetten waren 70 Einsätze abzuarbeiten. 30 Feuerwehren rückten aus. Zahlreiche Unwetterschäden gab es u.a. in Stadt Haag. Im Bezirk Tulln waren 680 Helferinnen und Helfer von 45 Feuerwehren aufgeboten. Das Bezirkskommando meldete 152 Einsätze, nachdem es am Montagabend bis zu 70 Liter pro Quadratmeter geregnet hatte. In Tulbing und Judenau-Baumgarten ergoss sich in der Folge Wasser von den Abhängen des Wienerwaldes in die Ortschaften. Wie in anderen Gemeinden wurden Keller überflutet.