BLITZBLANK desinfiziert Wiener Stephansdom

Am Montag öffnet auch das Tor des Wiener Stephansdoms wieder seine Pforten für die Besichtigungen, Führungen oder Messen. Zuvor wird es aber vom Reinigungsunternehmen BLITZBLANK desinfiziert.

„Es ist unsere Unternehmens-DNA stets das Beste für die Allgemeinheit zu leisten. Meiner Familie und auch unseren Mitarbeitern ist es eine Herzensangelegenheit, heuer ein starkes Zeichen für gelebte Gemeinschaft und Solidarität in der Gesellschaft zu setzen. Daher haben wir beschlossen, unsere Zeit und unser Know How zu spenden, um den BesucherInnen des Wiener Wahrzeichens das Gefühl der hygienischen Sicherheit zu vermitteln.“ so Eigentümervertreter und Geschäftsführer Mario Reichel.