#BlackLivesMatter in Wien: Demonstration am Donnerstag beim MQ

Die durch den Mord an Afroamerikaner George Floyd augelösten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt erreichen Österreich: Im Zuge der #BlackLivesMatter-Bewegung gibt es eine Demonstration.

Nach dem gewaltsamen Mord an dem afroamerikanischen Familienvater George Floyd, der in den USA von einem Polizisten getötet wurde, finden nun auch in Österreich Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt statt.

Auch in Wien: Demonstration der #BlackLivesMatter-Bewegung

Am morgigen Donnerstag ist in Wien auf dem Platz der Menschenrechte beim Museumsquartier eine Kundgebung der #BlackLivesMatter-Bewegung mit anschließender Demonstration geplant.

Die Bezirksvorsteher-Stellvertreterin von Wien-Innere Stadt, Mireille Ngosso (SPÖ), ist eine der Organisatorinnen der Demonstration. "Mit dieser Kundgebung soll nicht ein 'wir' gegen 'ihr' oder ein 'schwarz' gegen 'weiß' entstehen. Wir wollen ein UNS schaffen, in dem wir alle mit gleichem Respekt behandelt werden und uns auf Augenhöhe begegnen", schrieb die aus der Demokratischen Republik Kongo stammende Politikerin und Ärztin auf Facebook.

Strukturellen Rassismus ernst nehmen - auch in Österreich

Die Grüne Nationalratsabgeordnete Faika El-Nagashi, die eine der wenigen "nicht-weißen" Nationalratsabgeordneten in Österreich ist, erklärte dazu am Mittwoch in einer Aussendung, auch in Österreich müsse man sich "mit strukturellem Rassismus auseinandersetzen und die diesbezüglichen Alltagserfahrungen von Schwarzen Menschen ernst nehmen".

Die Politikerin mit ägyptischen und ungarischen Wurzeln erinnerte an den Fall des nigerianischen Schubhäftlings Marcus Omofuma, der 1999 auf dem Flug nach Sofia in Polizeigewahrsam starb. Drei Polizisten wurden damals wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.

Bürstmayr: "Konsequente Aufklärung von Polizeigewalt"

Der Grüne Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr sagte laut Aussendung, Racial profiling, Polizeigewalt und Misshandlungen dürften "nicht verharmlost oder gedeckt werden. Es braucht hier die konsequente Aufklärung. Daher haben wir uns für die Einrichtung einer Behörde zur Untersuchung von Polizeigewalt eingesetzt, die selbstständig Ermittlungen anstellt, aber auch als Beschwerdestelle für Betroffene fungiert".

Demonstration #BlackLivesMatter: "Wir dürfen dazu nicht schweigen"

Die beiden Abgeordneten, die selbst an der Demonstration #BlackLivesMatter teilnehmen werden, betonen, es dürfe "niemals einen rassistischen Konsens in Politik und Gesellschaft geben". Man brauche "gerade in der Politik eine klar antirassistische Haltung. Wir dürfen dazu nicht schweigen".

"Wichtiges Zeichen der Solidarität"

Auch die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, beteiligt sich an der Demonstration: "Die Kundgebung #blacklivesmatter am Donnerstag am Platz der Menschenrechte in Wien ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit jenen Mitbürger*innen, die allein auf Grund ihrer Hautfarbe diskriminiert, körperlich angegriffen oder getötet werden", so Ernst-Dziedzic in einer Aussendung.

Staus wegen Demo am Donnerstagnachmittag

Im Zuge der Demonstration, die zunächst nur als Kundgebung vor dem MQ geplant war, nun aber als Protestzug zum Karlsplatz geführt werden soll, informieren die ÖAMTC-Experten über ab 17:30 Uhr zu erwartende Staus in der Wiener Innenstadt. Es wird seitens des ÖAMTC etwa mit 3000 Teilnehmern gerechnet.

Die Route führt die Teilnehmer vom Getreidemarkt - Rechte Wienzeile - Treitlstraße zum Resselpark. Staus werden laut ÖAMTC zeitweise auf der Rechten/Linken Wienzeile sowie rund um den Karlsplatz nicht ausbleiben.

Aktuelle Infos zur #Blacklivesmatter-Demonstration in Wien, die am Donnerstag ab 17:00 stattfindet, finden Sie auf der Facebook-Seite zum Event.