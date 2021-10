Black Friday: Online-Händler rechnen mit Umsatzplus

Laut einer aktuellen Erhebung der Black Friday GmbH rechnen rund 40 Prozent der Online-Händler damit, dass sie 2021 mehr Umsatz machen werden. 80 Prozent planen beim Black Friday Sale teilzunehmen.

Black Friday Sale findet wieder am 26. November statt

Am 26. November 2021 findet in Deutschland und Österreich bereits zum neunten Mal der Black Friday Sale auf der Plattform blackfridaysale.de statt. Aufgrund der Corona Situation gab es im letzten Jahr deutliche Zuwachsraten für Onlinehändler, während sich die Situation für stationäre Händler im Vergleich zu den Jahren davor verschlechtert hatte.

Online-Handel ist optimistisch

Unter 100 deutschen Händlern wurde die Einschätzung zum Black Friday Sale mittels einer aktuellen Erhebung analysiert. "Die Stimmung unter den deutschen Onlinehändlern ist großteils positiv", informiert Konrad Kreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH. "Mehr als 72 Prozent rechnen, dass in diesem Jahr mehr beziehungsweise gleich viele Kunden aus ihrer Branche Waren oder Dienstleistungen kaufen werden als im Vorjahr. Auch für den stationären Handel wird die Situation schon etwas optimistischer als im letzten Jahr gesehen. So gaben rund 48 Prozent an, dass sie genauso viel im Vergleichszeitraum des Vorjahrs verkaufen werden und 17 Prozent denken sogar, dass sie die Zahlen vom Vorjahr steigern werden”, so Kreid weiter. Die Akzeptanz der Konsumenten online zu kaufen, hat sich seit der Corona-Pandemie verändert; laut Erhebung gaben fast 59 Prozent der Händler an, dass diese in ihrer Branche gestiegen ist.