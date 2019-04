"Bitte hecheln!": Fotokunst mit Hund in Wien

Top-Fotograf Christian Vieler wurde mit seinen Hundefotos weltberühmt. Tiernahrungshersteller JOSERA organisiert am 10. und 11. Mai ein Shooting in Wien-Simmering und Wien-DOnaustadt.

Im Rahmen der Foto-Roadshow “Bitte hecheln!” organisiert der Tiernahrungshersteller JOSERA mit Christian Vieler am 10. Mai in DAS FUTTERHAUS Wien – Stadlau (Gewerbeparkstraße 21, 1220 Wien – Stadlau) und am 11. Mai in DAS FUTTERHAUS Wien – Simmering (Jedletzbergerstraße 9, 1110 Wien – Simmering) zwei exklusive Shootings mit tierischen Gewinnern eines Castings. Hundebesitzer und Zuschauer erleben an dem Wochenende live, wie der gefragte Fotokünstler ausgewählte Hunde aus Wien und Umgebung mit komplexer Bildtechnik und hohem künstlerischen Anspruch spektakulär in Szene setzt.