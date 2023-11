Bitcoin, Ethereum, Dogecoin statt Euro? Online-Casinos setzen immer öfter auf Kryptowährungen

Immer häufiger werden im Internet und vor allem auf Streaming-Plattformen wie Twitch, TikTok, aber auch auf Krypto-Börsen neue Krypto-Casinos beworben. Die Kontrolle und der Spielerschutz schwinden drastisch und die Spieler geraten schnell in eine brenzliche Lage mit ihrem Verlust. Oft sind es bekannte Persönlichkeiten, darunter Sportler, Musiker und Influencer, die aktiv Werbung für solche Online-Casinos betreiben und an den Verlusten ihrer Fangemeinde mitschneiden. Ronald Mechtler, Geschäftsführer der R. M. Prozessfinanzierung GmbH, klärt zum Thema Krypto-Währungen auf.

Was hat es mit Streaming, dem Online-Casino-Trend sowie dem Krypto-Hype auf sich?

Tatsache ist, dass in Österreich alle Online-Casinos, egal mit welcher Währung gespielt wird, illegal sind. Einzig "win2day" (betrieben von Casinos Austria) hat eine in Österreich gültige Lizenz und darf legal Online-Glücksspiel anbieten. Dennoch erfreuen sich Krypto-Casinos immer größerer Beliebtheit, so Ronald Mechtler, Geschäftsführer der R. M. Prozessfinanzierung GmbH.

Zu den bekanntesten Anbietern zählen laut Mechtler Stake-, Roobet-, und Rollbit-Casino. Letztere Plattform verfügt sogar über eine eigene Krypto-Währung mit einer Marktkapitalisierung von 782 Millionen Dollar (Stand 10.11.2023). Auf Krypto-Kurs-Plattformen wie "Coingecko" und "Coinmarketcap" befinden sich häufig auch Werbung für Krypto Casinos die leicht zum Spielen verleiten können. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden ebenso auf in Konsolen- und Computerspielen und deren Plattformen oft in Richtung Glückspiel verleitet.

Viele Plattformen werden täglich von bekannten Musikern, Sportlern oder anderen Personen der Öffentlichkeit auf Streaming Plattformen wie Twitch, Youtube und TikTok, beworben. Im deutschsprachigen Raum wurden einige Casino-Streamer auch bereits rechtlich abgemahnt und mussten wegen Verstoß gegen das Gesetz, aufgrund von Online-Glückspiel-Werbung sowie Steuerhinterziehung, Strafe zahlen. International nehmen bekannte Künstler und Musiker live am Online-Glückspiel teil, um Werbung dafür zu machen.

Ihr Verlust ist deren Verdienst

Über sogenannte Affiliate-Links (Partnerprogramme), über die man auf die entsprechende Seite der Online-Casino Plattform geleitet wird, verdienten diese Personen durch jeden Euro, der nach dem Klick auf den Link vom User verspielt wird, erklärt Metchler. (Anteilig bis zu >60% - im Fachbegriff: Revenue Share bezeichnet). Früher wurde oft über Kanäle geworben, wie Artikel in Blogs, Werbebanner und Werbung auf einem Blog oder Webseiten, Social Media (Facebook/Meta, Instagram, Twitter/X), jedoch hat sich dieser Bereich auch effizient weiterentwickelt. Spieler werden mit gestellten Videos aus dem Live-Stream gelockt, wobei es sich um ein fingiertes Spiel auf der Test-Umgebung handeln kann, um hohe Gewinne zu inszenieren.

Geblendet von der Vorstellung mit nur einigen Klicks ein Vermögen zu verdienen, verfallen gerade junge Erwachsene immer häufiger dem Glücksspiel, warnt der Experte. Die finanziellen, familiären und gesundheitlichen Folgen sind oft schwerwiegend und kaum zu korrigieren.

Wie funktioniert eine Rückforderung über eine Prozessfinanzierung?

"Als Prozessfinanzierer bekommen wir immer häufiger Anfragen von Geschädigten, welche wissen wollen, ob wir auch Klagen gegen Krypto-Casinos finanzieren. Natürlich sind Klagen gegen solche Anbieter auch möglich aber stellen uns vor eine Herausforderung, welche bereits von den IT-Experten gelöst wurde", so Mechtler.

Grundsätzlich ist das Vorgehen genauso wie bei Klagen gegen herkömmliche Online-Casinos. Die Währungen werden von unserem Experten-Team mit den entsprechenden Kursen der jeweiligen Kryptowährung in Euro umgerechnet und zur Klage gebracht. Der Ablauf ist in der Regel demnach derselbe.

Nach der Kontaktaufnahme und der Prüfung, ob die Kriterien einer Klage erfüllt werden, kann entschieden werden, ob eine Rückforderung Sinn ergibt. Nach Einholung der Datensätze, um die exakte Verlustsumme zu ermitteln, wird eine Zahlungsaufforderung versandt. Falls diese Forderung nicht erfüllt wird, kann Klage über die Partner-Rechtsanwaltskanzlei eingebracht werden. Im Anschluss findet eine Gerichtsverhandlung in Österreich statt. Diese werden mittlerweile relativ kurz gehalten und verlaufen in der Regel positiv. Im äußersten Fall, sollte die beklagte Partei trotz gewonnenen Gerichtsprozesses nicht zahlungswillig sein, kann es zu einer Zwangsvollstreckung der Forderung in Malta, Zypern, Curacao und anderen Ländern kommen. Die meistgestellten Fragen werden im Blog von meinprozess.at beantwortet.

Wie können Krypto-Währungen gekauft werden?

Im Internet sind die bekanntesten Plattformen: Binance, Coinbase, Kraken, Bitfinex, Huobi, Bittrex, OKEx, Bitstamp, Gemini und KuCoin. In den meisten Fällen handelt es sich bei den eingezahlten Währungen um Bitcoin (BTC), Bitcoin-Cash (BCH), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Tron (TRX), Ripple (XRP) und Litecoin (LTC), aber auch sogenannte Stable-Coins (eine Art Euro/Dollar) wie USDT, USDC, TETHER sind mittlerweile als Zahlungsart möglich.

Anonyme Wallets, wie zum Beispiel MetaMask, ist eine beliebte Kryptowährungs-Wallet und eine Web3-Browser-Erweiterung, die es Benutzern ermöglicht, dezentrale Anwendungen (DApps) auf der Ethereum-Blockchain auszuführen und Kryptowährungen zu verwalten. Es ist eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die es Benutzern erleichtert, mit der Welt der Kryptowährungen und Blockchain-Technologie zu interagieren und ebenso die Benutzung von Krypto-Casinos erleichtert. Die Identität des Users wird jedoch nicht direkt mit der Ethereum basierten Wallet-Adresse in Verbindung gebracht. Ethereum-Adressen sind Pseudonyme und enthalten normalerweise keine personenbezogenen Informationen. "Wenn Sie jedoch eine Ethereum-Adresse mit Ihrer realen Identität in Verbindung bringen, zum Beispiel indem Sie Kryptowährungen von einer Börse abheben, die Ihre Identität überprüft hat, kann die Anonymität beeinträchtigt werden", so Mechtler.

Was den Spielerschutz unmöglich macht

Es ist oft kein Login mehr erforderlich, dadurch erfolgt auch keine Ausweispflicht zur Verifikation und somit findet keine Alterskontrolle statt. Nur die Verbindung mit dem anonymen Wallet mit dem illegalen Online-Casino ermöglicht bereits den Start des Spiels. Nur 1 Klick entfernt von der nächsten Runde: Roulette, Poker, Blackjack, oder dass sich die Walzen bei den Slot-Games weiterdrehen.

Der Weg zur Rückzahlung kann ein langwieriger Prozess sein, aber ist nicht unmöglich. Aufgrund der Prozessfinanzierung müssen keine Kosten vorausbezahlt werden. Mit höchster Diskretion erfahren auch weder Eltern, Ehepartner oder Arbeitgeber von der Rückabwicklung. Das Team von meinprozess.at verweist auf bereits erzielte Erfolge und versucht weiterhin - mit der größtmöglichen Transparenz - Rückforderungen und das verlorene Geld aus Krypto-Casinos zurück nach Österreich zu bringen.

