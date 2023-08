Mietindex: Zu viel Miete gezahlt? Jetzt zurückfordern

In den letzten Monaten wurde laufend von Mietindex, Wertsicherungsklausel, Inflationanpassungen oder Mietzinserhöhung berichtet. Doch was hat es damit auf sich? Ronald Mechtler, Geschäftsführer der R. M. Prozessfinanzierung GmbH, klärt auf.

Laut der 12. Klauselentscheidung des OGH vom 21.03.2023 ist die angewandte Wertsicherungsklausel in oftmals verwendeten Vertragsmustern nicht zulässig. Somit sind in vielen Fällen Mieterhöhungen durch Mietverträge mit Indexklausel unwirksam.

Zahle ich zu viel Miete? Eine Checkliste

"Die Miete muss im Mietvertrag explizit an einen bestimmten Mietindex gebunden sein. Wenn die Mieten auf Basis eines Mietindexes falsch erhöht wurden, besteht die Möglichkeit, dass Mieterhöhungen zurückgefordert werden können", so Ronald Mechtler, Geschäftsführer der R. M. Prozessfinanzierung GmbH.

Wertsicherung durch einen Index bezieht sich auf eine finanzielle Vereinbarung oder eine Anlagestrategie, bei der der Wert einer Investition an die Wertentwicklung eines bestimmten Index gebunden ist. Die Wertsicherung zielt darauf ab, den Wert einer Investition vor Verlusten oder Abwertungen zu schützen. Durch die Bindung des Investmentwerts an die Wertentwicklung eines Index wird versucht, das Risiko von Wertverlusten zu minimieren.

Was ist ein Mietindex und habe ich einen in meinem Vertrag?

"Nachdem das Mietrecht bei mehr als 65 Prozent unseren Interessenten in Ihrer Versicherung nicht abgedeckt ist, übernehmen wir als R. M. Prozessfinanzierung GmbH die Kosten der Verfahren, die Aufwände für den Anwalt und die technische Analyse zur Fallaubereitung für unseren Klienten“, so Mechtler.

"Gerichtsprozesse sind in der Regel aufwändig und teuer vorzufinanzieren. Jedoch gibt es hierfür die Lösung, einen Prozessfinanzierer für sein Anliegen vorauszahlen zu lassen. Im Erfolgsfall entfällt das Honorar in Form von einer Provision an den Prozessfinanzierer und Ihre Kosten sind abgedeckt. Sollte der Fall verloren werden, werden keine Kosten an Sie weitergereicht. Das ist das Risiko des Finanzierers", versichert Mechtler.