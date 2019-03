BistroBox eröffnet zweiten Standort im "Center21" in Wien

In Wien-Strebersdorf eröffnet die zweite BistroBox in der Prager Straße im "Center21". Ofenfrische Pizza gibt es rund um die Uhr nun schon an zwei Standorten in der Bundeshauptstadt.

Seit wenigen Tagen gibt es den zweiten BistroBox-Standort in Wien. Im “Center21” in in der Prager Straße 286 in Strebersdorf gibt rund um die Uhr ofenfrische Pizza. Nach dem 2017 eröffneten Standort im Prater ist dies nun die zweite BistroBox in der Bundeshauptstadt. Somit gibt es auf dem Vorplatz des Einkaufszentrums an der Landesgrenze zu Niederösterreich ab sofort ofenfrische Pizza aus dem patentierten Heißluftofen auf Knopfdruck, frischgemahlenen Kaffee, Snacks und Getränke – und das zu den bewährten BistroBox-Öffnungszeiten: Immer!

BistroBox ab sofort zwei Mal in Wien Klaus Haberl, Co-Founder BistroBox: „Mit unserer neuen BistroBox im ‚Center21‘ setzen wir gemeinsam mit unseren neuen Franchisepartnern Christoph Kaiser und Florian Pany unsere Franchiseoffensive fort. Wir freuen uns über unseren zweiten Wiener Standort, mit dem wir durch die Nähe zu Langenzersdorf auch unsere niederösterreichischen Gäste auf den Geschmack bringen wollen.“ Österreichweit gibt es somit jetzt schon 23 Standorte von BistroBox.

Aus einem Projekt dreier Studenten der FH Wels wurde binnen weniger Jahre das innovative Franchise-Konzept der BistroBox. Das einfache Prinzip: Kunden wählen in einem von derzeit 23 Standorten in Österreich ihre Lieblingspizza – die Produkte werden in einem patentierten Heißluftofen vollautomatisch ofenfrisch gebacken. Getränke, Snacks, frisch gemahlener Kaffee sowie das passende Entertainmentangebot runden das BistroBox-Erlebnis ab. Aktuell arbeitet die BistroBox GmbH mit acht Franchise-Partnern zusammen und beschäftigt 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale in Holzhausen.

Öffnungszeiten: Immer!