Bisse und Fußtritte: 34-jährige Wienerin verletzt Polizisten

In Wien-Donaustadt kam es am Sonntagabend zu einem Nachbarschaftsstreit. Als die Polizisten zu intervenieren versuchten, zeigte sich die 34-jährige Beteiligte auch den Beamten gegenüber aggressiv. Sie attackierte diese mit Fußtritten und Bissen. Ein Polizist wurde verletzt.

Gegen 22.45 Uhr kam es in einem Wohnhaus in Wien-Donaustadt zu dem Polizeieinsatz. Im Zuge der Erstintervention zeigte sich die 34-jährige Frau mit österreichischer Staatsbürgerschaft auch den Beamten gegenüber aggressiv. Als gegen die Wienerin aufgrund ihres Verhaltens die Festnahme ausgesprochen wurde, attackierte sie die Polizisten mit Fußtritten und Bissen. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Die 34-Jährige befindet sich in Haft und wurde mehrfach angezeigt.