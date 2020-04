Bisher über 7.000 Menschen nach Österreich zurückgeholt

Bisher sind mehr als 7.000 wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandete Menschen nach Österreich zurückgeflogen worden.

Der insgesamt 36. Rückholflug wurde am Abend aus der nigerianischen Hauptstadt Abuja in Wien erwartet, teilte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Freitag mit. Rund 12.000 beim Ministerium reiseregistrierte Österreicher befanden sich demnach noch im Ausland.

Weitere Rückholaktionen nach Österreich geplant

In der Türkei und in Neuseeland festsitzende Österreicher können am Mittwoch bzw. Donnerstag per Rückholflug nach Hause zurückkehren, hatte das Außenministerium zuvor auf Twitter bekanntgegeben. Demnach fliegt die Fluglinie Level (VK4101) am 8. April um 17.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) aus Istanbul nach Wien.

Die AUA (OS 1024) bringt wiederum am 9. April um 16.00 Uhr neuseeländischer Ortszeit (05.00 Uhr MESZ) Ausreisewillige aus Christchurch auf der Südinsel nach Auckland auf der Nordinsel, und fliegt von dort um 19.00 Uhr Ortszeit (08.00 Uhr MESZ) über Kuala Lumpur zurück nach Wien.

Das Außenministerium rief alle österreichischen Rückreisewilligen in Neuseeland und der Türkei auf, sich für die Flüge umgehend auf der Plattform heimflug.austrian.com anzumelden. Eventuelle weitere Rückholungen aus Neuseeland würden in Kooperation mit anderen EU-Staaten durchgeführt, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, zur APA.

Vulnerable Personen in Zusammenarbeit mit Deutschland geholt

Besonders vulnerable Personen seien bereits in Zusammenarbeit mit Deutschland ausgeflogen worden. Außerdem soll es mit den Flügen von Qatar Airways in Zukunft auch eine kommerzielle Rückreisemöglichkeit aus Neuseeland geben, teilte er mit. Die neuseeländische Regierung hatte Rückführungsflüge für gestrandete Ausländer zunächst gestoppt, sie jedoch ab dem (heutigen) Freitag wieder genehmigt, um die "sichere und geordnete Ausreise Zehntausender" zu ermöglichen.

Auf heimflug.austrian.com schien zudem ein Rückholflug aus Moskau auf. Dieser sollte am Dienstagabend nach Wien abheben.

Sechs Österreicher befanden sich laut Außenministerium unterdessen an Bord einer deutschen Maschine mit insgesamt 250 Plätzen, die am Freitag in Bangkok abhob. Ziel war Frankfurt.