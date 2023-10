Bisher immer ÖVP oder SPÖ bei EU-Wahl auf Platz 1

Auf EU-Ebene wurde fast immer ein anderer Sieger als bei der Nationalratswahl gekürt. Zuletzt allerdings hatte die ÖVP bei der EU-Wahl mehrmals hintereinander die Nase vorne.

Das Jahr 2024 bringt mit der EU-Wahl am 9. Juni und der Nationalratswahl im Herbst zwei bundesweite Wahlen in Österreich. Die Kür der EU-Abgeordneten hat immer auch einen gewissen innenpolitischen Testcharakter. Gewählt wurde in der Vergangenheit aber meist unterschiedlich.