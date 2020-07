Bisher 330 Anträge um Gemeindeförderungen gestellt

Das Gemeindeinvestitionsprogramm läuft seit rund einem Monat. Bisher wurden 330 Förderanträge gestellt.

Bund übernimmt bis zu Hälte der Projekt-Kosten

Gewessler erhofft sich durch die seit 1. Juli laufenden Förderungen unter anderem Investitionen in Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen, in Carsharing-Projekte und in die Sanierung von Gemeindegebäuden nach "höchsten Klimaschutzstandards", wie sie bei einer Pressekonferenz sagte. In einem Brief an Gemeinden und Bürgermeister werde sie nun gemeinsam mit Riedl auf die Möglichkeiten aufmerksam machen. Möglich sind freilich auch Investitionen ohne jeden Klimabezug sowie in die Kinderbetreuung.