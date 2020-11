Bisher 28 Anzeigen wegen Verstößen gegen Corona-Ausgangsbeschränkungen - 17 davon in Wien

Seit Beginn des zweiten Lockdowns, am gestrigen Dienstag um 0 Uhr, sind in Österreich insgesamt 28 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen verhängt worden - 17 davon alleine in Wien.

Jeweils vier Salzburg und die Steiermark und drei Anzeigen gab es in Tirol, teilte das Innenministerium am Mittwochnachmittag mit. Zudem registrierte das Innenministerium bisher zwölf Amtshandlungen wegen Verstößen gegen die Bestimmungen an Orten, die nicht der Stillung eines unmittelbaren Wohnbedürfnisses dienen, wie es in der Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung heißt. Garagen, Gärten und Scheunen gelten nicht als privater Wohnbereich, in den die Verordnung nicht eingreift. Dort dürfen sich daher vor 20.00 Uhr nur Gruppen bis sechs Personen, die aus höchsten zwei verschiedenen Haushalten stammen, zuzüglich maximal sechs minderjähriger Kinder, treffen. Die Behörden schritten in solchen Fällen elfmal in Tirol und einmal in Salzburg ein, Anzeigen wurden dabei keine ausgestellt.