Bisher 26 Anzeigen bei Ausreisekontrollen in Niederösterreich

Bisher hat es insgesamt 26 Anzeigen bei den Coronavirus-bedingten Ausreisekontrollen in Wiener Neustadt und den Bezirk Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen gegeben. Den Bezirken Scheibbs und Melk drohen wegen der hohen Sieben-Tages-Inzidenz Maßnahmen.

Niederösterreich: Frequenzrückgang am Osterwochenende

Die Bezirke Scheibbs und Melk übertrafen am Ostermontag bei der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bereits zum vierten Mal in Serie die kritische Marke von 400. Ist das sieben Mal in Folge der Fall, muss laut Gesundheitsministerium eine Ausreisekontrollen umfassende Hochinzidenzgebiets-Verordnung erlassen werden. Verstärkte Polizeipräsenz an den Bezirksgrenzen könnte in beiden Regionen also bereits am Freitag Realität werden.