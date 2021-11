Bisher 150.000 2G-Kontrollen durch die Polizei in Österreich

Seit letzter Woche galt in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte. Diese 2G-Regelung wurde von der Polizei rund 150.000 Mal in ganz Österreich kontrolliert.

Seit vergangenem Montag hat es in Österreich einen Lockdown für Ungeimpfte gegeben, ab Montag gilt für maximal 20 Tage zum vierten Mal für alle Menschen ein harter Lockdown.

Rund 150.000 Polizei-Kontrollen im Lockdown für Ungeimpfte

In der vergangenen Woche hat die Polizei die 2G-Regel im öffentlichen Raum "150.000 Mal in ganz Österreich" kontrolliert, berichtete Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Sonntag. Die vergangene Woche sei für die Polizisten "eine der forderndsten und extremsten" gewesen.