Bis zu 1,265 Millionen Zuseher beim Neujahrskonzert

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker fand heuer ohne Publikum im Saal statt. Doch bei der ORF-Übertragung sahen rund 1,265 Millionen Zuschauer zu.

Auch wenn das Publikum im Saal fehlte - bei der ORF-Übertragung fand das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Riccardo Muti am Neujahrstag den gewohnten Zuspruch. Bis zu 1,265 Millionen Zuseher verfolgten die ORF-Übertragung des Klassikevents, das in diesem Jahr in insgesamt 92 Ländern gezeigt wurde. Der Marktanteil im (reichweitenstärkeren) zweiten Konzertteil erreichte laut ORF-Aussendung 54 Prozent bei durchschnittlich 1,196 Millionen Sehern.