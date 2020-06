Bis Sommer: Online-Plattform shöpping.at rechnet mit 1.000 Händlern

Die Online-Plattform shöpping.at rechnet damit, bis Sommer 1.000 Händler zu erreichen. Derzeit liegt das Portal bei über 800 Händler.

Initiative laut Hadzetovic eine Art Gütesiegel

Heuer wird noch nicht mit schwarzen Zahlen gerechnet

Ein Vergleich von shöpping mit Amazon ist "unfair", findet Hadzetovic. Amazon sei seit 25 Jahren am Markt und ein internationaler Weltkonzern. "Die sind ja so groß und so weit weg von uns, dass man die ja nicht einmal als Konkurrenz sehen möchte". Der Österreich-Umsatz von Amazon liegt in der Nähe einer Milliarde Euro, dahinter folgen Zalando und Unito (Otto, Universal, Quelle) mit mittleren dreistelligen Millionenumsätzen. Heuer werde shöpping.at den Umsatz auf 60 Mio. Euro mehr als verdreifachen, damit wäre von der Größenordnung her Rang vier in Österreich in Reichweite. "Und wenn man es schafft, 150 bis 200 Mio. Euro Umsatz zu machen, dann gilt es zu feiern", so Hadzetovic. Heuer, im dritten Jahr des Bestehens, rechnet Hadzikovic noch nicht mit schwarzen Zahlen, nächstes Jahr könnte es aber so weit sein.