Biontech-Zulieferer Polymun weitet Produktion aus

Der niederösterreichische Biontech-Zulieferer Polymun weitet seine Produktion um 25 Prozent aus. Bis zum Sommer werden Lipid-Nanopartikel für 20 statt 15 Millionen Dosen geliefert.

Der niederösterreichische Pharmazulieferer Polymun hat seine Produktionskapazitäten für den Coronaimpfstoff von Biontech und Pfizer um ein Viertel ausgeweitet. Bis zum Sommer würden Chargen für 20 statt 15 Millionen Dosen geliefert, sagte Polymun-Chef Dietmar Katinger am Freitag. Die Firma stellt in Klosterneuburg Lipid-Nanopartikel für den mRNA-Impfstoff her und liefert diese etwa ins Pfizer-Werk im belgischen Puurs, wo der Covid-Impfstoff abgefüllt wird.