Biontech: Zehn Millionen Dosen werden früher geliefert

Die Europäische Union kann vom Hersteller Biontech/Pfizer kurzfristig im zweiten Quartal weitere zehn Millionen Dosen Corona-Impfstoff bekommen.

Das teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel mit. 200.000 dieser Dosen entfallen auf Österreich, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Dienstagmittag bei einem Online-Pressegespräch zur Impfkampagne in Wien.