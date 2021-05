Biontech-Kauf der EU: 2 Prozent an Österreich

Bundeskanzler Sebastian Kurz bezeichnet den Kauf von 1,8 Milliarden Biontech/Pfizer-Impfdosen durch die EU als "wichtigen Meilenstein".

Die Dosen für 2022/2023 würden innerhalb der EU nach Bevölkerungsgröße der Länder verteilt, "wie es sinnvoll ist", sagte Kurz am Samstag beim EU-Gipfel in Porto. An Österreich würden zwei Prozent der Lieferung gehen, also fast 18 Millionen Dosen pro Jahr.

Kurz fordert Lösung für Grünen Pass

In Hinblick auf den in der EU umstrittenen "Grünen Pass" forderte der Kanzler eine Lösung beim nächsten EU-Gipfel am 25. Mai. Sollte keine europäische Lösung gelingen, müsste auch Österreich mit anderen Staaten bilaterale Verträge abschließen, so Kurz. Einige EU-Staaten würden den Pass national so wie Österreich bereits im Mai einführen und würden auch bilaterale Verträge abschließen. Die offenen Fragen seien nicht so komplex, es gehe um die Abschaffung der Quarantäne und die Anerkennung von Dokumenten. "Das ist keine Atomphysik", so Kurz.