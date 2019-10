Biomasse-Kraftwerk in Wien-Simmering fährt 2020 wieder hoch

Das Biomasse-Kraftwerk in Wien-Simmering soll Anfang 2020 wieder in Betrieb gehen. Man habe sich mit dem Bund auf zukünftige Fördertarife geeinigt.

Das seit August still gelegte Biomasse-Kraftwerk in Wien-Simmering wird mit Beginn 2020 wieder Strom erzeugen. Grundlage dafür ist ein Landesgesetz, das aller Voraussicht nach am 20. November im Landtag in beschlossen wird. "Wenn dieser jetzt in Aussicht gestellte Zeitplan hält, dann können wir Anfang 2020 wieder in Betrieb gehen", sagte Wien-Energie-Chef Michael Strebl am Freitag der APA.